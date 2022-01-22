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Sivasspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 23.haftasında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-01-22 14:42:55
Sivasspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 23.haftasında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 22 Ocak Cumartesi saat 16:00'da oynanacak.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. .

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