Sivasspor-Fenerbahçe maç sonucu
Fenerbahçe Sivasspor deplasmanına 3 puan için gitti. Maçın gollerini kim attı? Fenerbahçe kaç puanda? Sivasspor kaçıncı? soruları ve maçın ayrıntıları ise şöyle....
2022-01-22 22:19:03
Fenerbahçe Sivasspor deplasmanına 3 puan için gitti. Maçın gollerini kim attı? Fenerbahçe kaç puanda? Sivasspor kaçıncı? soruları ve maçın ayrıntıları ise şöyle....
Fenerbahçe liderlik için Trabzonspor'un peşine takılırken puan kayıpları yaşamaya devam ediyor.
Sarı Lacivertli ekip bu hafta Sivasspor deplasmanında 3 puan aradı....
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.
Maçın gol anları
18'inci dakikada Valencia topla birlikte hareketlendi. Ceza alanına girerken yerden gönderdiği topa Zajc dokundu ve kaleci Ali Şaşal'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0.
73'üncü dakikada Henrique doğrudan kaleye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen üst direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Fenerbahçe 37 puanla dördüncü sırada bulunuyor
Sivasspor'un kaç puanı var?
9. sırada bulunan Sivasspor'un ise 31 puanı mevcut.
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