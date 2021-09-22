DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evergrande'dan borç açıklaması
Kamu 100 bin atama hangi branşlarda ve bölümde olacak? 100 bin memur atama ne zaman yapılacak?
Sadettin Kaynak'ın hayatı film olacak
37 milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı
İki kurumdan istihdam ilanları Resmi Gazete'de
İŞKUR işçi alımı ilanına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur?
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Rus Basınından şok iddia: Fransa NATO’dan çekiliyor
Sivasspor defans oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı
Fed'in kararı ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜİK talimatla iş yapmıyor
Biden: ABD yeni bir Soğuk Savaş istemiyor
Bitcoin 6 haftanın dibini gördü
2021 Engelli personel atama | Engelli memur alımı | EKPSS ile personel ataması ne zaman yapılacak?
Avustralya'da deprem

TIMETURK / SPOR / Sivasspor defans oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı

Sivasspor defans oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı

Bu sezon ligde 3. golüne ulaşan kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Goutas, 1 gol atan Mustapha Yatabare ile henüz golü bulunmayan Leke James ve Kayode'den fazla gol atma başarısı gösterdi.

32 Dakika Önce
2021-09-22 09:29:45
Sivasspor defans oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Atromitos Athen takımından transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan defans oyuncusu Goutas, geride kalan 6 haftada 3 gole imza attı.

Süper Lig'in 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Goutas, ligin 6. haftasında dün Sivasspor'un deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Forvetleri geride bıraktı

Başarılı oyuncu bu sezon attığı 3 golle, kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı.

Malili forvet Mustapha Yatabare ligin 5. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol sevinci yaşarken, diğer forvetler Leke James ve Kayode ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Isaac Cofie ligin 2. haftasında kırmızı-beyazlıların deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, orta saha oyuncusu Pedro Henrique ise ligin 4. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol sevinci yaşayan isimler oldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş