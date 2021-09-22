Sivasspor defans oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı

Bu sezon ligde 3. golüne ulaşan kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Goutas, 1 gol atan Mustapha Yatabare ile henüz golü bulunmayan Leke James ve Kayode'den fazla gol atma başarısı gösterdi.