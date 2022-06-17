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Sivasspor'dan Firas Ben Larbi bombası!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Sivasspor, Tunuslu on numara oyuncusu Firas Ben Larbi için kollarını sıvadı.

1 Saat Önce
2022-06-17 00:46:12
Sivasspor'dan Firas Ben Larbi bombası!

Türkiye Kupası'nı kazanarak bu sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Sivasspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ARANAN ON NUMARA BULUNDU

Sivas kurmayları BAE takımlarından Ajman Club'de forma giyen Tunuslu on numara oyuncusu Ben Larbi için nabız yokladı. Kırmızı beyazlı ekibin Tunuslu yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü.

Ben Larbi bu sezon 28 maçta 14 gol 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

KAYNAK: TİMETÜRK

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