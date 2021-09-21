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TIMETURK / SPOR / Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 5 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.

29 Dakika Önce
2021-09-21 22:53:47
Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezonun ilk galibiyetini 6. haftada Malatyaspor karşısında elde etti.

Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2, Fenerbahçe ve Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, Malatyaspor galibiyetiyle 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek büyük moral kazandı.

Sivasspor, söz konusu 6 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6 puan topladı. Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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