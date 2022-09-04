DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2052 ₺

EURO

18,1454 ₺

ALTIN

1.002,68 ₺

BİST

3.222,74 ₺

TIMETURK / SPOR / Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçını canlı izle! 2.LİG

Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçını canlı izle! 2.LİG

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Şanlıurfaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

11 Dakika Önce
2022-09-04 00:05:30
Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçını canlı izle! 2.LİG

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Şanlıurfaspor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor 2.Lig Beyaz Grup'ta 2.hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 16:00'da oynanacak.

Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sivas Belediyespor - Şanlıurfaspor maçı TRT Kurdi ekranlarından naklen izlenebilecek.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş