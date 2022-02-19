Sivas Belediyespor - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'in güçlü takımlarından Çorum FK deplasmanda Sivas Belediyespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki Sivas Belediyespor - Çorum FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-19 11:27:04
TFF 2.Lig'in güçlü takımlarından Çorum FK deplasmanda Sivas Belediyespor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki Sivas Belediyespor - Çorum FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Sivas Belediyespor - Çorum FK maçı hangi gün ve saatte?
Sivas Belediyespor - Çorum FK maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.
Sivas Belediyespor - Çorum FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sivas Belediyespor - Çorum FK maçı Çorum Time YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .
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