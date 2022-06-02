Sırbistan - Norveç maçı canlı yayınlanacak mı?
UEFA Uluslar Ligi Grup maçı ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan kendi saha ve seyircisi önünde Norveç'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Sırbistan - Norveç maçı ülkemizde canlı yayınlanacak mı?
2022-06-02 19:21:06
UEFA Uluslar Ligi Grup maçı ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan kendi saha ve seyircisi önünde Norveç'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Sırbistan - Norveç maçı ülkemizde canlı yayınlanacak mı?
Sırbistan - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan - Norveç grup maçında karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele bu akşam saat 21:45'te oynanacak.
Sırbistan - Norveç maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sırbistan - Norveç maçı ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.
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