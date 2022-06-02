Sırbistan - Norveç maçı canlı yayınlanacak mı?

UEFA Uluslar Ligi Grup maçı ilk hafta karşılaşmasında Sırbistan kendi saha ve seyircisi önünde Norveç'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek. Peki Sırbistan - Norveç maçı ülkemizde canlı yayınlanacak mı?