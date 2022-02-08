DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya Avrupa'ya gaz akışını keserse Cezayir’den gelecek gaz yeter mi?
İhracatçıya verilen kredi için TL'ye dönüş şartı getirildi
Hazine Bakanlığı’ndan Londra temasları açıklaması
Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da
Bitfinex'ten çalınan 3,6 milyar dolarlık kripto para ele geçirildi
Yeni CENTCOM Komutanı adayı: Çin’den çok endişeliyim
Erdoğan’dan Cem Karaca paylaşımı
İtalya'da açık havada maske zorunluluğu kalkıyor
Volkan Demirel kimdir? Volkan Demirel ne açıklama yaptı?
Antalya'da dev dalgalara aldırmadan 'define' aradılar
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı
Polonya, bazı meslekler için aşı zorunluluğunu süresiz erteledi
Burnley - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Benzine 71 kuruş zam
İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?

TIMETURK / SPOR / Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

39 Dakika Önce
2022-02-08 22:19:35
Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'Hoş geldin.' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giymiş, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş