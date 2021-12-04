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TIMETURK / SPOR / Şile Yıldızspor - İskenderunspor A.Ş maçı canlı yayın!

Şile Yıldızspor - İskenderunspor A.Ş maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'in 15.haftasında Şile Yıldızspor - İskenderunspor ile karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2021-12-04 09:48:23
Şile Yıldızspor - İskenderunspor A.Ş maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'in 15.haftasında Şile Yıldızspor - İskenderunspor ile karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

Şile Yıldızspor, 24 puanla dördüncü sırada yer alırken, konuk takım İskenderunspor ise 28 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kritik maçta hakem Murat Ercan düdük çalacak.

Şile Yıldızspor İskenderunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

4 Aralık Cumartesi günü saat 13'te başlayan müsabakanın tv yayını bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesabından mücadeleyi yayınlama ihtimali bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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