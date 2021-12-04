Şile Yıldızspor - İskenderunspor A.Ş maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'in 15.haftasında Şile Yıldızspor - İskenderunspor ile karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?