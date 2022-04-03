Şile Yıldızspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? 3.Lig

TFF 3.Lig 2.Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Iğdır FK, İstanbul'da Şile Yıldızspor ile karşılaşıyor. Peki Şile Yıldızspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 3.Lig 2.Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Iğdır FK, İstanbul'da Şile Yıldızspor ile karşılaşıyor. Peki Şile Yıldızspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şile Yıldızspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Şile Yıldızspor - Iğdır FK maçı 3 Nisan Pazar günü saat 14:00'da oynanacak.

Şile Yıldızspor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şile Yıldızspor - Iğdır FK maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. Ancak ev sahibi kulübün de sosyal medya hesaplarından mücadeleyi yayınlanması bekleniyor. .