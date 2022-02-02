Sıcak gelişme! Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Galatasaray'ında transfer listesinde bulunan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı.



Beşiktaş, ismi yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'la anılan Gedson Fernandes'i son anda devreye girerek ezeli rakibinin elinden kaptı.

GEDSON BEŞİKTAŞ'TA

Siyah beyazlılar, Portekizli oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu 4+1 yıllığına Beşiktaş forması giyecek.

Siyah beyazlılardaki yabancı problemi sebebiyle Gedson Fernandes, sezon sonunda Beşiktaş'a katılacak. Siyah beyazlılar oyuncuyu sezon sonuna kadar bir Süper Lig ekibine kiralayacak.

Gedson yıllık 1 milyon Euro kazanacak. Benfica'ya ise 6 milyon Euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan %50 pay verilecek.



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