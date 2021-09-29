28 Eylül alı günü oynan Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında birbirinden ilginç sonuçlar ortaya çıktı. D Grubunda Real Madrid ile karşılaşan Şheriff takımı sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde grupta 6 puanla lider olan Sheriff takımı spor severlerin ilgisini çekti. Peki Sheriff hangi ülkenin takımı? Sheriff'in toplam maliyeti ne kadar? Sheriff takımının oyuncuları kimler?

28 Eylül alı günü oynan Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında birbirinden ilginç sonuçlar ortaya çıktı. D Grubunda Real Madrid ile karşılaşan Şheriff takımı sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde grupta 6 puanla lider olan Sheriff ttakımı spor severlerin ilgisini çekti. Peki Sheriff hangi ülkenin takımı? Sheriff'in toplam maliyeti ne kadar? Sheriff takımının oyuncuları kimler?

Şampiyonlar Ligi D Grubunde dün akşam 2. hafta maçları oynandı. Geceden kimsenin beklemediği bir sonuç çıktı. Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan FC Sherif Tiraspol takımı Real Madrid'i 2-1 yendi. Bu skor dünya basınında geniş yer buldu. Daha önce de Shakhtar Donetsk'i evinde 2-0 yenen Sherif grupta 6 puanla lider konumda bulunuyor. Spor severler Sheriff takımını merak etmeye başladı. Peki Sheriff hangi ülkenin takımı? Sheriff'in toplam maliyeti ne kadar? Sheriff takımının oyuncuları kimler?

Sheriff hangi ülkenin takımı?

Sheriff takımı Moldova takımıdır. Moldova Ligi Divizia Naţională'da mücadele eden FC Sherif Tiraspol tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.

Transdinyester bölgesinin takımıdır. 1997 yılında Transdinyester'in ikinci büyük şirketi Sheriff tarafından kurulan FC Sheriff Tiraspol, Zimbru Chișinău ile beraber Moldova'nın önde gelen iki futbol kulübünden biridir.

Sheriff Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda 6 puanla herkesi şaşırtarak lider konumda bulunuyor.

Sheriff'in toplam maliyeti ne kadar?

Sheriff tkımının toplamfutbolcu yıllık maliyeti 250 Bin €

Sheriff takımının oyuncuları kimler?

1 KL Bozhidar Mitrev

25 KL Sergiu Juric

28 KL Alexei Koșelev

3 DF Fidan Aliti

6 DF Artiom Rozgoniuc

14 DF Benjamin Balima

19 DF Serghei Svinarenco

21 DF Maxim Potîrniche

22 DF Amer Dupovac

55 DF Mateo Sušić (Kaptan)

90 DF Vujadin Savić

7 OS Joálisson

8 OS Radu Gînsari

13 OS Khalifa Jabbie

17 OS Vladislav Ivanov

24 OS Seidu Yahaya

34 OS Ivan Urvanțev

35 OS Artur Pătraș

77 OS Goran Galešić

11 FV Josip Ivančić

16 FV Vadim Paireli

29 FV Eugeniu Rebenja

31 FV Danijel Subotić

93 FV Maxim Iurcu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.