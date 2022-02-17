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TIMETURK / SPOR / Sheriff - Braga maçı canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

Sheriff - Braga maçı canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında. Sheriff kendi saha ve seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

30 Dakika Önce
2022-02-17 19:16:23
Sheriff - Braga maçı canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında. Sheriff kendi saha ve seyircisi önünde Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Sheriff - Braga maçı hangi gün ve saatte?

Sheriff - Braga maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

Sheriff - Braga maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Sheriff - Braga maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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