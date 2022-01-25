Seyfi Boz: “Taraftarları Heyecanlandıran Taraftar Şarkıları, Marşlardır!”

Özellikle yapmış olduğu taraftarlar şarkılarıyla ön plana çıkan ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Seyfi Boz, aynı zamanda spor alanında eğlenceli içerikler üretiyor. Sporun özel bir alan olduğunu ifade eden Boz, futbolun da insanı gündelik hayatın stresinden uzaklaştırdığına inanıyor.

“Spora gönül verdim, bu alanda içerik üretmek hoşuma gidiyor. Bu sayede hayranlarımın da keyifli anlar geçirmesini sağladığımı düşünüyorum. Futbolun içerisinde bulunan ve göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken her takım çok değerli. Bu nedenle ben de taraftar şarkıları yapmanın önemli olduğunu düşündüm.”

Spora Gönül Verdim, Bu Alanda İçerik Üretiyorum

Spora dair açıklamalarda bulunan Seyfi Boz, “Spora gönül verdim, özellikle futbol benim için çok önemli. Bir varolma biçimi olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle son zamanlarda taraftar şarkıları yapmak için çok daha fazla zaman ayırdım. Çünkü biliyorum ki taraftarları heyecanlandıran taraftar şarkılarıdır. Bu nedenle taraftar şarkılarının çok özel bir şekilde yapılması gerekir. Youtube'da bir kanalım var. Bu kanal üzerinden spora dair eğlenceli içerikler üretiyorum. Videolarım için çok fazla emek verdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

Taraftar Şarkılarım Çok Beğenildi

Özellikle taraftar şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Seyfi Boz, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Taraftar şarkılarımı titizlikle oluşturuyorum. Ben spora gönül vermiş birisiyim. Bu nedenle çalışmalarımı çok özel bir şekilde sürdürüyorum. Ayrıca hayranlarım yaptığım şarkıları severek dinlesinler istiyorum. Hayranlarım, yapmış olduğum şarkılarla ilgili çok güzel yorumlarda bulundu. Bu yüzden çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.”

Sporun Özel Bir Alan Olduğunu Düşünüyorum

Sporun çok özel ve önemli bir alan olduğunu düşünen Seyfi Boz, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Spor, insanlara yaşam enerjisi veren bir alan. Bu durum sporun içerisinde aktif bir şekilde yer alan ya da sadece izleyici olan kişiler için geçerli. Futbolun spor içerisinde çok özel bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Tuttuğunuz takımın maçlarını izlerken farklı bir atmosfer içerisinde bulursunuz kendinizi. Çok mutlu olur, takımınızla bir olduğunuzu hissedersiniz. Bu nedenle futbola dair bir şeyler yapıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu alanda çalışmalarımı sürdüreceğimi söyleyebilirim.”

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