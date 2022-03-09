Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla kendi saha ve seyircisi önünde İngiliz temsilcisi West Ham United'ı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sevilla - West Ham United maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?