Sevilla - Real Madrid maçını canlı izle! La Liga
İspanya La Liga'nın 32.haftası dev bir maça sahne oluyor. Sevilla kendi saha ve seyircisi önünde lider Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-04-17 21:45:14
İspanya La Liga'nın 32.haftası dev bir maça sahne oluyor. Sevilla kendi saha ve seyircisi önünde lider Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sevilla - Real Madrid maçı hangi gün ve saatte?
Sevilla - Real Madrid maçı 17 Nisan Pazar akşamı saat 22:00'da oynanacak.
Sevilla - Real Madrid maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Sevilla - Real Madrid maçı S Sport Plus ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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