Sevilla - Real Madrid maçını canlı izle! La Liga

İspanya La Liga'nın 32.haftası dev bir maça sahne oluyor. Sevilla kendi saha ve seyircisi önünde lider Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakanın hangi platformdan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka hangi kanaldan canlı yayınlanacak?