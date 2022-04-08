Sevilla - Granada maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
İspanya La Liga'nın 31.haftasında haftasında Sevilla kendi sahasında Granada'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sevilla - Granada maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-08 21:14:16
İspanya La Liga'nın 31.haftasında haftasında Sevilla kendi sahasında Granada'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sevilla - Granada maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Sevilla - Granada maçı ne zaman saat kaçta?
Sevilla - Granada maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Sevilla - Granada maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sevilla - Granada maçı S Sport Plus ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)