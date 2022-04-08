Sevilla - Granada maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

İspanya La Liga'nın 31.haftasında haftasında Sevilla kendi sahasında Granada'yı konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Sevilla - Granada maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?