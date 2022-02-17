Sevilla - Dinamo Zagreb maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla kendi evinde Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?