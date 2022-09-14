Serik Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 4.hafta maçında Serik Belediyespor kendi saha ve taraftarı önünde Kırşehir Belediyespor'u ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Serik Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Serik Belediyespor - Kırşehir Belediyespor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?