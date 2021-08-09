Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Premier Lig'den

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın Chelsea'nin forveti Michy Batshuayi'nin transferine onay verdiği belirtildi.

Transfer sezonunun başladığı dönemden beri forvet transferi için uğraşan ve başta Diego Costa olmak üzere Luuk de Jong, Cornelius, Jovetic gibi isimlerle görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir aday geldi. O isim de Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi oldu.

Daha önce de siyah-beyazlılar ile adı anılan 27 yaşındaki golcünün İngiliz ekibinde iyice gözden düşmesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Haberlere göre Chelsea, Lukaku'yu renklerine bağlayınca takımda 4. forvet durumuna düşen Batshuayi'ye yol göründü.

4 YA DA 5 MİLYON EURO

Oyuncuyu makul bir rakama bırakmak isteyen Maviler, gelecek tekliflere kapıları açtı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi de atağa kalktı. Siyah-beyazlıların 1.85 boyundaki golcü krampon için teklif hazırlamaya başladığı, hatta rakamın 4-5 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Michy Batshuayi'ye 'olur' verdiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.