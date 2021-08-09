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TIMETURK / SPOR / Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Premier Lig'den

Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Premier Lig'den

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın Chelsea'nin forveti Michy Batshuayi'nin transferine onay verdiği belirtildi.

6 Saat Önce
2021-08-09 10:37:03
Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Premier Lig'den

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Transfer sezonunun başladığı dönemden beri forvet transferi için uğraşan ve başta Diego Costa olmak üzere Luuk de Jong, Cornelius, Jovetic gibi isimlerle görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir aday geldi. O isim de Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi oldu.

Daha önce de siyah-beyazlılar ile adı anılan 27 yaşındaki golcünün İngiliz ekibinde iyice gözden düşmesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Haberlere göre Chelsea, Lukaku'yu renklerine bağlayınca takımda 4. forvet durumuna düşen Batshuayi'ye yol göründü.

4 YA DA 5 MİLYON EURO

Oyuncuyu makul bir rakama bırakmak isteyen Maviler, gelecek tekliflere kapıları açtı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi de atağa kalktı. Siyah-beyazlıların 1.85 boyundaki golcü krampon için teklif hazırlamaya başladığı, hatta rakamın 4-5 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Michy Batshuayi'ye 'olur' verdiği öğrenildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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