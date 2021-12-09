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Sergen Yalçın neden istifa etti?
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TIMETURK / SPOR / Sergen Yalçın neden istifa etti?

Sergen Yalçın neden istifa etti?

Sergen Yalçın istifa mı etti? Beşiktaş'ın gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın istifası son dönemde sıklıkla konuşulan konular arasında yer alıyordu. Özellikle üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından 'Sergen Yalçın istifa edecek mi?' sorusu gündemde konuşuldu. Sergen Yalçın son dakika güncel haberleri...

1 Saat Önce
2021-12-09 17:19:08
Sergen Yalçın neden istifa etti?

Sergen Yalçın'ın son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İstifasının üzerine "Sergen Yalçın neden istifa etti?" sorusu akıllardaki yerini koruyor. Henüz net bir açıklama gelmese de SErgen yalçın'ın istifası kesinleşti. İşte detaylar..

Sergen Yalçın neden istifa etti?

Oynattığı futbolla Beşiktaş'a geldiği günden beri herkesin beğenisini kazanan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon çifte kupayla sonlandırdığı seriyi bu yıl sürdüremedi ve istifasını verdi. Üst üste alınan mağlubiyetlerin üzerine hedef gösterilen Terim, resmi olarak Beşiktaş yönetimine dilekçesini iletti.

Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantı sonunda haber basına bildirildi.

Beşiktaş'ın bugün saat 12.00'de başlayan antrenmanını, yardımcı antrenör Murat Şahin yönetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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