Sergen Yalçın Milli Takım Teknik Direktörü mü olacak? Milli Takım’ın başına Sergen Yalçın mı geçiyor?

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un geleceği konuşulurken, Sergen Yalçın iddiaları öne sürülmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki Milli Takım’ın yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın mı olacak? Sergen Yalçın Milli Takım’ın başına mı geçiyor? İşte detaylar…

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yorumcu Sinan Engin, A Spor'da katıldığı programda çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer" demiş, A Milli Takım'ın başına Türk hocanın geçmesinin gerektiğini de iddia etmişti.

Engin'in bu açıklaması Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçebileceği iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. TFF'den resmi açıklama geldi! Peki Sergen Yalçın Milli Takım Teknik Direktörü mü olacak? Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın mı geçecek?

Sergen Yalçın Milli Takım'ın başına geçiyor mu?

A Milli Takım'ın Riva'daki kampını takip eden TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak, Sergen Yalçın iddiasını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimindeki Hamit Altıntop'a sorduğunu belirtti. Kırkayak, Hamit Altıntop'un haberler için, "Böyle bir konu yok." ifadelerini kullandığını söyledi. .