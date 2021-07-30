Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş, Diego Godin transferini bitirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Diego Godin siyah beyazlı ekiple anlaşma aşamasına geldi.

Sergen Yalçın'nın çok istediği Uruguaylı stoper ile Cagliari arasında sözleşme fesih görüşmeleri başladı.

Süreç olumlu sonuçlanırsa Beşiktaş, Godin'le 1+1 yıllık kontrat yapacak. Oyuncuya 1.5 milyon Euro + bonus ödenecek.

Siyah-beyazlılar, Uruguaylı oyuncunun bonservisini 2023'e kadar elinde bulunduran Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini ile İstanbul'da görüşmüş ve "4 milyon Euro yıllık kazancını ödeme şansımız yok. 1.5 milyon Euro ve başarı bonusları verebiliriz" teklifini iletmişti.

Düşünmek için süre isteyen Cagliari'den olumlu yanıt geldi. İtalyan ekibi ile 35 yaşındaki oyuncu arasında fesih görüşmeleri başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DE DEVREDE

Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme ve her sezon 1.5 milyon Euro net maaş ile bonus içerikli teklifine Godin, yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında olmak için de sıcak bakıyor.

SERGEN YALÇIN GODIN'LE GÖRÜŞTÜ!

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinde ısrarcı olmasından da etkilenmiş durumda.

Genç hoca tecrübeli stoperle telefonla görüntülü bir görüşme yaptı ve oyuncuyu gelmeye ikna etti. En geç önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa imzalar atılacak.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.