Çarşı’nın lider amigosu Markaryan, Beşiktaş'ın yaşadığı mağlubiyetlerle ilgili sessiz kalınmasını eleştirdi.

Akşam Gazetesi'ndeki yazısında yönetimin ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın mağlubiyetler karşısında sessiz kalmasına tepki gösteren Alen Markaryan, “Şu son Giresun maçına bile fişi çekilmiş, Bilica'nın çukurundan çıkmış Hüseyin Göçek'in atanmasına ses edilmedi? Sergen Yalçın'ın susması bile garip. Ne saklanıyor taraftardan?” sorularını dile getirdi.

Markaryan'ın yazısından ilgili bölüm:

Yarışmacı takımlarda hedefi büyütürseniz beklentiyi çok yukarılara taşırsınız... Beklenti büyüdüğünde her geri adım, ciddi depresyonlar doğurur... Düşüş büyük ses getirir... Neden? Çünkü düşüş çok yüksektendir, ondan.... Peki hedef büyükken atılan geri adımlarda senin düşmeni kolaylaştıran etkenlere önlem almaz mısın? Bağırmaz mısın? Kavga etmez misin? Tillahını yaparsın değil mi? Balotelli, Uilenberg, Trabzon, Adana, Başakşehir entrikalarında, sessiz kalmak neyle açıklanabilir? Düşünsenize, biriktirdiniz, sağdan soldan borç aldınız hayalinizdeki evi aldınız... Cam cila parkelerden tutun da sinema sistemli televizyona kadar... Ebeveyn banyodan girin de varak süslü aynaya kadar içini istediğiniz gibi döşediniz... Musmutlu pembe perdeli eviniz oldu tabir-i caizse... Ama o da ne? Bir geliyorsunuz parkeler yerinden kazınmış, Bir bakıyorsun banyo sular içinde... Apartman görevlisine, site güvenliğine gidip iş koymaz mısın? Kamera görüntülerini istemez misin ? Kimse sorumlu şikayet etmez misin? Mahkemeye vermez misin? Burnundan fitil fitil getirmez misin? Düşündünüz mü? İyi.... Beşiktaş'ta bu yazdıklarımın hepsi yaşandı... Ses seda yok iyi mi? Çıt çıkmadı? Ne düşündünüz? Ne düşünürsünüz? Bu suskunluk neden yaşandı? Ne hesaplandı? Şu son Giresun maçına bile fişi çekilmiş, Bilica'nın çukurundan çıkmış Hüseyin Göçek'in atanmasına ses edilmedi? Sergen Yalçın'ın susması bile garip. Ne saklanıyor taraftardan? Puan farkı 15 olduktan sonra tepkilere istinaden konuşmak, Sertan'ın kale çizgisinden yeni açığa doğru top sürmesine benzer! Sergen Yalçın istifa eder, etmez... Devam ediyor da zaten. Lakin bu suskunluğa, mantıklı ve beyni doyuracak açıklamalar gelmezse Bu hakem skandallarına hukuki yaptırımlar başlamazsa, birlik beraberlik tam eşittiriyle orta yere serilmezse UMUT hep sahada kalır ama, GÜVEN çıkar oyundan!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.