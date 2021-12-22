Sergen Yalçın için flaş iddia! O takıma imza atıyor

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın İngiltere takımlarından Hull City'e imza atacağı öne sürüldü.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın İngiltere takımlarından Hull City'e imza atacağı öne sürüldü.

Acun'un takımına imza atıyor

Akşam'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.

Takımın ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.