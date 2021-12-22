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TIMETURK / SPOR / Sergen Yalçın için flaş iddia! O takıma imza atıyor

Sergen Yalçın için flaş iddia! O takıma imza atıyor

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın İngiltere takımlarından Hull City'e imza atacağı öne sürüldü.

42 Dakika Önce
2021-12-22 11:02:59
Sergen Yalçın için flaş iddia! O takıma imza atıyor

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın İngiltere takımlarından Hull City'e imza atacağı öne sürüldü.

Acun'un takımına imza atıyor

Akşam'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.

Takımın ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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