Sergen Yalçın için flaş iddia! O takıma imza atıyor
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın İngiltere takımlarından Hull City'e imza atacağı öne sürüldü.
2021-12-22 11:02:59
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın İngiltere takımlarından Hull City'e imza atacağı öne sürüldü.
Acun'un takımına imza atıyor
Akşam'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.
Takımın ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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