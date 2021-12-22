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TIMETURK / SPOR / Sergen Yalçın Hull City teknik direktörü mü olacak?

Sergen Yalçın Hull City teknik direktörü mü olacak?

Sergen Yalçın Hull City teknik direktörü mü olacak? Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın kötü gidişatı yüzünden istifa eden Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın alacağı söylenen Hull City için teknik direktörlük yapacağı söyleniyor. Peki ama Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti mi? Sergen Yalçın hangi takıma teknik direktör olacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-22 22:11:02
Sergen Yalçın Hull City teknik direktörü mü olacak?

Sergen Yalçın Hull City teknik direktörü mü olacak? Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın kötü gidişatı yüzünden istifa eden Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın alacağı söylenen Hull City için teknik direktörlük yapacağı söyleniyor. Peki ama Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul etti mi? Sergen Yalçın hangi takıma teknik direktör olacak? İşte detaylar...

Sergen Yalçın Hull City teknik direktörü mü olacak?

Acun Ilıcalı'nın alacağı söylenen Hull City teknik direktörü olarak Sergen Yalçın'ı getireceği konuşuluyor.

Ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı'nın adımları büyük atması bekleniyor. Sergen Yalçın ile takım hakkında konuşan ve sağlam adımlar atılan takım için, Yalçın'ın olumlu cevap verdiği konuşuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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