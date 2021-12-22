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Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak?
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TIMETURK / SPOR / Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak?

Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak?

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın sevenlerini mutlu edecek bir haber yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın satın alacağı konuşulan Hull City teknik direktörünün Sergen Yalçın olacağı iddia edildi. Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak? Sergen Yalçın haberleri...

1 Saat Önce
2021-12-22 12:34:55
Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak?

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın sevenlerini mutlu edecek bir haber yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın satın alacağı konuşulan Hull City teknik direktörünün Sergen Yalçın olacağı iddia edildi. Sergen Yalçın hangi takıma transfer oldu? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak? Sergen Yalçın haberleri...

Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın takımında teknik direktörlük mü yapacak?

Acun Ilıcalı'nın alacağı söylenen Hull City teknik direktörü olarak Sergen Yalçın'ı getireceği konuşuluyor.

Ligde 19. sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı'nın adımları büyük atması bekleniyor. Sergen Yalçın ile takım hakkında konuşan ve sağlam adımlar atılan takım için, Yalçın'ın olumlu cevap verdiği konuşuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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