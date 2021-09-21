Sergen Yalçın'dan Balotelli sözleri: Benim muhatabım değil

Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, Adana Demirspor forması giyen Balotelli'nin gol sonrası yaptığı hareket sonrası yaşanan tartışmalara açıklık getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 sona eren maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sergen Yalçın: "Balotelli direkt hareketi bana yaptı. Ben ilk defa oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareket yaptığını görüyorum. Hakem, sarı kart verdi. Balotelli benim muhattabım değil. Ben teknik direktörüm, o futbolcuBalotelli kafasında ne kurdu bilmiyorum. Geçen sezon bize gelemedi mi diye? Bilmiyorum. Ben hiç konuşmadım onunla daha önce. Kendisi adına yazık oldu. Seviyesini belli etti.'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.