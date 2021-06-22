Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yollarını ayıracağını söyledi. Sergen Yalçın ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Rıdvan Dilmen, şu Sergen Yalçın ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi! Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını, onu çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya getirmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.