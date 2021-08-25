DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa günü düşüşle tamamladı
Netanyahu’dan İran açıklaması: Karşı çıkacağız
Emrah Yılmaz: İtalya Floransa'ya özel davet edildi
Milas'ta orman yangını
Morutan resmen Galatasaray'da
Oyuncu Akusta'nın sağlık durumu iyileşiyor; eşinden mesaj: 'Gerçekten deli!'
Kayseri Bisiklet Turizmi Ağında Mimar Sinan'ın Evi de Var.
Rusya ve Çin: “Kazananları kimse yargılamaz”
2022-2023 Net en düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük (polis-öğretmen) maaşı kaç lira oldu?
GÖRÜŞ: BBC Türkçe ve yalan haber provokasyonu
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Palet'te 'merak uyandıran' eğitim modeli
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kuraları çekildi
2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri başladı mı?
Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü

TIMETURK / SPOR / Serena Williams ABD Açık'tan çekildi

Serena Williams ABD Açık'tan çekildi

Kadınlar dünya sıralamasının 22. basamağındaki ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlığından dolayı sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılmayacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-25 16:22:01
Serena Williams ABD Açık'tan çekildi

Sakatlığı yüzünden ilk sette terk etmek zorunda kaldığı Wimbledon'daki ilk tur maçından beri kortlardan uzak kalan 39 yaşındaki Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Williams, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Doktorlar ve sağlık ekibimin tavsiyesini göz önünde bulundurarak diz ardı kirişimdeki yırtığın tamamen iyileşmesi için ABD Açık'tan çekilmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş