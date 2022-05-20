Serdar Aziz: Futbolu Fenerbahçe'de bırakacağım

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz’in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek.' ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Serdar, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim." dedi.

"İnşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım"

Fenerbahçe'ye 2019'da transfer olduğunu hatırlatan deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:

"Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım." .