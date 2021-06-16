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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Zor bir durumdayız

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, 2-0 sona eren Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Google News - Timeturk
16.06.2021 21:33:16
Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: Zor bir durumdayız

"İki maçtan 0 puanla çıkıyoruz bu bizim için hiç iyi değil. Maça kötü başladık oyuna ortak olduk beklenmedik şekilde golü yedik. İkinci yarıda da pozisyonlarımız var ama rakip her çıktığında bizim sahaya geldi."

"Hücumda çıkarken top kayıplarımız oldu. Bu da rakibin işine yaradı. Rakip istediği sonucu aldı. Kötü goller yedik. Oyun olarak beklentimizin gerisinde kaldık."

"Baya olumsuz duruma düştük. Keşke burada kazanabilseydik veya berabere kalabilseydik. Yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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