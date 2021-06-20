Şenol Güneş'ten 'istifa' sorusuna yanıt

A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı sonrası 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

A Milli Futbol Takımının Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı sonrası "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt verirken, "Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok. Şu andaki düşüncem istifa konusu değil. Maçtan önce bizi turnuvaya getirdin diyordunuz şimdi istifa diyorsunuz. Bunun hesabı yönetime verilir. Takımın başarı - başarısızlığının sorumluluğunu alırım. Ama bunun karşılığı istifa mıdır? İş yapmak mıdır? İşi bırakıp kaçmak mıdır? Yoksa çalışmak mıdır? Onu siz daha iyi takdir edersiniz" açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.