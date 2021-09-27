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TIMETURK / SPOR / Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte yeni adresi

Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte yeni adresi

Milli takımdan ayrılan Şenol Güneş'in yeni adresi şaşırttı.

2 Saat Önce
2021-09-27 13:22:09
Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte yeni adresi

A Milli Takım'da Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan sonuçlardan sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Şenol Güneş'in bundan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak konusu.

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor.

Akşam gazetesinin haberine göre Başakşehir, Rizespor , Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.

Yeni adresi Uzak Doğu!

2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla üçüncülük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in kafasında yine aynı plan olduğu ve Avrupa'dan bir teklif almaması halinde bu coğrafyada bir takımla anlaşma sağlayabileceği öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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