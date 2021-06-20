Şenol Güneş'ten Abdülkadir Ömür'e kesik! 3 maçtır kadroya alınmıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 3 maç sonunda Abdülkadir Ömür'ü kadroya dahil etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Takım bugün İsviçre ile grubun son maçına çıkıyor. İlk 2 maçta aldığı ağır mağlubiyetlerle gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan millilerimiz ilk galibiyetini almak istiyor. Grupta henüz golle tanışamayan millilerde Şenol Güneş, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü yine kadroya almadı. İtalya ve Galler'e kaybeden milli takımda Ömür'ün İsviçre kadrosuna alınması bekleniyordu. Sol bekte Umut Meraş'ın sakatlığı sonrası bölgeye Mert Müldür'ü yerleştirecek olan Güneş, Beşiktaş'tan Rıdvan'ı kadroya dahil etti. Güneş böylelikle 3 maçta da Abdülkadir Ömür'ü 21 kişilik kadroya almamış olacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda 3 maç boyunca 21 kişilik kadroya giremeyen tek oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

Şenol Güneş'in bu kararı Trabzonlu futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken "Tel tel dökülen miilli takımda topa dokunmaktan aciz kalan Hakan Çalhanoğlu bile oynarken, Ömür nasıl kadroya bile giremiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.