Şenol Güneş istifa edecek mi? Şenol Güneş Milli Takım'ı bırakacak mı? 2022 Dünya Kupası Elemelerinde Hollanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı rakibine 6-1 gibi skorla yenildi.. Oynan oyun ve skor taraftarları isyan ettirdi. Alınan acı mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'in takımdaki durumu da tartışılmaya başlandı.

Şenol Güneş istifa edecek mi? Şenol Güneş Milli Takım'ı bırakacak mı? 2022 Dünya Kupası Elemelerinde Hollanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı rakibine 6-1 gibi skorla yenildi.. Oynan oyun ve skor taraftarları isyan ettirdi. Alınan acı mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'in takımdaki durumu da tartışılmaya başlandı.

Şenol Güneş'in Milli Takımdaki geleceği hiç bu kadar tartışılmamıştı. Milli Takım Hollanda deplasmanında en kötü oyununu sahaya sundu. Sahadan adeta silinen A Milli Takım rakibinden 6 gol yedi. Maçın bitiş düdüğü çaldğında Hollanda'ya 6- gibi tarihi bir skorla yenilen A Milli Takım'da Şenol Güneş'in durumu da tartışılmaya başlandı.

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş'in istifa etmesi gerektiğini düşünen bazı futbolseverler Şenol Güneş istifa edecek mi? sorusunu sormya başladı. Şenol Güneş'in istifası şu anda söz konusu değil. Şenol Güneş yönetiminde maçlara çıkan A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Elemelerinde G grubunda 3. sırada yer alıyor.

Burak Yılmaz teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik eleştirilere değinerek, "Futbolu bırakmam gerekiyorsa aslan gibi bırakırım. Ben kimsenin adamı olmadım, dişimle tırnağımla buralara geldim. 'Daha top fileye girmeden Şenol istifa' diye bağırılıyorsa bunlar terbiyesizliktir" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Demek biz de eksik yaptık

Şenol Güneş maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş açıklamasında "Ne yapacağımla ilgili konuşurum. Ancak bir senedir, "git" deniyor, "maaş" deniyor. Türkiye'de bir düzen var. Başka biri de gelse, ona da bunu yaparsanız, yanlış olur. Alıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Toparlayamadım. Seçimlerim, düzen, çalışma... Bir sürü şey olabilir. Herkes ne söylüyorsa haklı olabilir. Demek biz de eksik yaptık." dedi.

"Utanç verici bir gece"

Maç sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Çok üzgünüz, utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Herkes çok üzgün. Nasıl telafi edeceğimizi, ne söyleyeceğimiz bilmiyoruz. Hollanda bugün iyi oynadı, biz onların karşısında güçlü olamadık. Arkadaşlarımız çok genç, çok değerli." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.