Şenol Güneş: Düşündüğümüz gibi olmadı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi. 18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Cengiz Ünder, orta sahada kaptığı topla tek başına hızlı atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip, sol çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Donnarumma gole izin vermedi.

52. dakikada İtalya öne geçti. Sağ kanattan gelişen İtalya atağında Berardi'nin soldan altıpasa ortaladığı topu göğsüyle uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral, ters bir müdahaleyle meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi ve "Gök mavililer" mücadelede 1-0 üstünlük yakaladı.

57. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden çektiği şutta Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere çeldi.

65. dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın ceza sahası içinden çektiği şutta Uğurcan'ın çeldiği topu önünde bulan Immobile, fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada İtalya 3. kez gol sevinçi yaşadı. Uğurcan'ın pas hatasıyla başlayan İtalya atağında Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Insigne, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.

Karşılaşma, İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki diğer iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. İtalya'dan TSİ 13.00'te kalkacak uçakla Bakü'ye gidecek milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş'in hamleleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Güneş, Yusuf Yazıcı'yı kenara alırken, Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, 64. dakikada Okay Yokuşlu'nun yerine İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan'ın yerine de Kaan Ayhan'ı oyuna aldı. Şenol Güneş son değişikliğini 76. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada, Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.

İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça yükseldi

İtalya Milli Takımı, ay-yıldızlı ekip karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini sürdürdü.

Mavi-beyazlılar yenilmezlik serisini 28 maça yükseltti. İtalya, bu maçlarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Türkiye'nin İtalya karşısındaki galibiyet özlemi sürdü

Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı.

Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayla birlikte 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile 14. kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Tribünlerde 16 bin taraftar

Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi.

İtalya'da Verratti kadroda yer almadı

İtalya Milli Takımı'nda durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Marco Verratti, kadroda yer almadı.

İtalyan orta sahasının önemli isimlerinden olan Verratti, dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışmıştı.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi.

Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.

A Milli Takım EURO 2020'ye kötü başladı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi.

İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki diğer iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. İtalya'dan TSİ 13.00'te kalkacak uçakla Bakü'ye gidecek milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça yükseldi

İtalya Milli Takımı, ay-yıldızlı ekip karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini sürdürdü.

Mavi-beyazlılar yenilmezlik serisini 28 maça yükseltti. İtalya, bu maçlarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Türkiye'nin İtalya karşısındaki galibiyet özlemi sürdü

Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı.

Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayla birlikte 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile 14. kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: Biz çok iyi oynadık

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşısında çok iyi bir maç çıkarttıklarını ve rakiplerini oynatmadıklarını söyledi.

Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu akşamın güzel geçmesini maç öncesi beklediğini kaydetti.

Bu maçtan aldıkları galibiyetle tüm İtalyanları memnun ettikleri için mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Çok iyi bir maç çıkarttık, onlara çok az alan bıraktık. İyi baskı yaptık." dedi.

Türkiye'nin ilk yarıda topun arkasında kaldığını ifade eden Mancini, "Biz çok iyi oynadık. Türkiye'yi oynatmadık. Türkiye iyi bir takım, çok yetenekli oyuncuları var. Kolay değildi. İlk yarı bize az yer bıraktılar, ama sabırla bekledik, golü aradık ve bulduk. Topu hızlıca kullanıp, karşı tarafa geçmemiz her zaman belirleyici oldu. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Bu galibiyetin oyuncularının hakkı olduğunu dile getiren Mancini, "Bizim için iyi bir başlangıç yapmak önemliydi. Göründüğü kadar zayıf olmayan rakibimize karşı iyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Bu turnuvada şampiyonluğa giden yolun uzun olduğunu belirten Mancini, maçları tesadüfen kazanmadıklarını, doğru oyunla kazandıklarını ve oyunlarının da her geçen gün iyiye gittiğini dile getirdi.

Mancini, bu maç öncesinde saydığı; turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak, taraftarlarına keyifli anlar yaşatmak gibi hedefleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Maçın adamı seçilen Leonardo Spinazzola da basın toplantısında, Avrupa Şampiyonasına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Sakin yola çıktık. Sonuç da gösteriyor ki iyi bir başlangıç yaptık. Bu sakinliğimizi tüm şampiyona boyunca korumak istiyoruz. İkinci yarıda biraz daha sabırlı ve dirençli oyun oynadık." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Düşündüğümüz gibi olmadı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, daha iyi bir oyun ve sonuç beklediklerini ancak düşündükleri gibi olmadığını söyledi.

Şenol Güneş, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Açılış maçında güçlü İtalya'ya karşı daha güzel bir oyun ve iyi sonuç bekliyorduk. Düşündüğümüz gibi olmadı. Rakip bizden üstündü, yüksek tempoda oynadılar. Çıkarken top kayıplarımız rakibe avantaj sağladı. İlk yarıda oyunu taşıdık, ikinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyunda koptuk. Oyunun tamamında bizden üstün olan bir İtalya takımı vardı, fizik ve teknik olarak. Hatalarımız pahalıya mal oldu. Oyunumuz ve skordan üzgünüz, burada daha güzel futbol bekliyordum o olmadı. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti, ev sahibi ekibe karşı kaybettik. İki önemli maçımız var, bir an önce toparlanıp çalışmaya başlayacağız. Bu müsabakada oyunumuzun gerisinde kaldık, rakip iyi oynadı sahayı ve topu iyi kullandı. Düşünce olarak doğru durduk ama top kayıplarımız fazla oldu, fizik olarak da oyundan düştük."

Savunmadan istedikleri çıkışları yapamadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Top kaybedince geri dönüyor. Rakibimiz sahayı büyüterek oynuyor. Derinlemesine atak yapmaya çalışıyor. Rakibi kontrol etmemize rağmen çıkışta atak sayımız düşük kaldı. Onların baskısının da bunda payı var. Bu konuda eksik kaldık, kendi oyunumuzun altında oynadığımız için rakip de olağanüstü tempoyla bize ağırlık gösterdi. Yediğimiz ilk golden sonra direnç daha da düştü. Gol geç gelseydi biraz daha dirençli oynayabilirdik. Hücumda topu iyi kullanamadık, topu iyi kullanamayınca tedirgin oluyorsunuz. Gol yemeseydik biraz daha savunabilirdik, çok şut attılar, kanatları kullandılar. İkinci yarıda attığı gollerle maçı kazandılar."

Güneş, "Sosyal medyada ortaya konan futbolla ilgili eleştiriler var. Bu yenilgiden sonra mental olarak ayağa kalkabilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Sosyal medyadaki eleştirileri bilmiyorum, müsabaka yeni bitti. Müsabakanın tamamına bakarsak, skordan ve oyundan ne ben ne oyuncularım memnun. Rakip geldiği zaman etkili paslarla çıkabilseydik belki skor değişecekti. Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentilerin altında kalınca eleştirilere saygı duyarım. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen gayreti gösterdiler, topu kullanmadaki başarısızlığımız eksikliğimizdi. Buradan 1 ya da 3 puan alsak çok daha iyi olabilirdi. Bu oyunla puan alsak bile eleştiriyi biz de yapacaktık. Bunu bir oyuncuyu karalama veya bizi karalama niyeti varsa onu konuşacak bir taraf yok. Galler ve İsviçre maçları bizim için yine önemli olacaktı, değişen bir şey yok. Kaybedince üzülmek normal ama bu Galler maçına hazırlanmayacağız anlamına gelmez. Milli takımın her maçı önemli. Şimdi Galler maçına hazırlanacağız, bu maçın moral bozukluğunu bir kenara bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Gruptan çıkma şansımız hala var, bugün yenseydik İtalya'dan büyük takım olacağımızı yine söylemeyecektik."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.