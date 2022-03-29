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TIMETURK / SPOR / Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI

Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde play off rövanş maçında Senegal kendi saha ve seyircisi önünde Mısır'ı konuk ediyor. Peki Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-03-29 16:35:28
Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde play off rövanş maçında Senegal kendi saha ve seyircisi önünde Mısır'ı konuk ediyor. Peki Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?

Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta?

Senegal - Mısır maçı 29 Mart Salı günü saat 20.00'da oynanacak.

Senegal - Mısır maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Senegal - Mısır maçı ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almadığı için canlı yayınlanmayacaktır. .

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