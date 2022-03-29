Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde play off rövanş maçında Senegal kendi saha ve seyircisi önünde Mısır'ı konuk ediyor. Peki Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?