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TIMETURK / SPOR / Senegal - Mısır maçı canlı yayınlanacak mı?

Senegal - Mısır maçı canlı yayınlanacak mı?

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Senegal - Mısır karşılaşıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-02-06 21:41:17
Senegal - Mısır maçı canlı yayınlanacak mı?

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Senegal - Mısır karşılaşıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?

Senegal - Mısır maçı ne zaman,saat kaçta?

Senegal - Mısır maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Senegal - Mısır maçı canlı yayınlanacak mı?

Senegal - Mısır maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak. .

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