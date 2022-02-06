Senegal - Mısır maçı canlı yayınlanacak mı?
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Senegal - Mısır karşılaşıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
2022-02-06 21:41:17
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Senegal - Mısır karşılaşıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı yayınlanacak mı?
Senegal - Mısır maçı ne zaman,saat kaçta?
Senegal - Mısır maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Senegal - Mısır maçı canlı yayınlanacak mı?
Senegal - Mısır maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak. .
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