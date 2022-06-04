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TIMETURK / SPOR / Senegal - Benin maçını canlı izle! CANLI

Senegal - Benin maçını canlı izle! CANLI

Afrika Uluslar Kupası grup maçında Senegal kendi saha ve seyircisi önünde Benin'i konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi platformdan canlı yayınlanacak?

18 Dakika Önce
2022-06-04 20:35:15
Senegal - Benin maçını canlı izle! CANLI

Afrika Uluslar Kupası grup maçında Senegal kendi saha ve seyircisi önünde Benin'i konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Senegal - Benin maçı ne zaman, saat kaçta?

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal - Benin kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Senegal - Benin maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Senegal - Benin UEFA Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşıyor. Senegal - Benin maçı Nesine.com'dan naklen yayınlanacak.

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