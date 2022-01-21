Selahattin Beyazıt kimdir? Selahattin Beyazıt öldü mü? Galatasaray camiasını yaza boğan ölüm haberi geldi... Galatasaray'da bir dönem başkanlık da yapan kulübün efsane isimlerinden Selahattin Beyazıt 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray Spor Klubü'nde başkan olarak görev yapmıştı. Döneminde pek çok başarıya da imza atan Selahattin Beyazıt kulübe Riva arazisini kazandıran isim olarak da biliniyordu.

Selahattin Beyazıt kimdir? Selahattin Beyazıt öldü mü? Galatasaray camiasını yaza boğan ölüm haberi geldi... Galatasaray'da bir dönem başkanlık da yapan kulübün efsane isimlerinden Selahattin Beyazıt 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray Spor Klubü'nde başkan olarak görev yapmıştı. Döneminde pek çok başarıya da imza atan Selahattin Beyazıt kulübe Riva arazisini kazandıran isim olarak da biliniyordu.

Galatsaray Spor Kulübü'nün efsane başkanlarından Selahattin Beyazıt 91 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray'a sayısız kazanımları olan Selahattin Beyazıt'ın ölümü sevenlerini ve sarı kırmızılı camiayı yasa boğdu. 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başanlık da yapan Selahattin Beyazıt kulübü maddi manevi katkısı oldukça fazlaydı. İşte Selahattin Beyazıt'ın hayatı ve biyografisi...

Selahattin Beyazıt kimdir?

Selahattin Beyazıt 5 Temmuz 1931 yılında Doğubayazıt'ta dünyaya gelmiştir. Türk iş adamı, sanayici ve eski Galatasaray başkanıdır.

Galatasaray'da yaptığı başkanlık döneminde kulübe katkısı oldukça fazla olmuştur.

Selahattin Beyazıt, Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.

1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yer alan Selahattin Beyazıt'ı aslında Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri. Metal, toprak, otomotiv sanayinin yanı sıra, armatörlük de yapıyor. Selahattin Beyazıt, hâlen Beyazıt Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı. Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir. Ayrıca, oyuncak perakendecisi Toyiki'lerin de sahibi olan Murat Beyazıt'ın da babasıdır. Bunun yanı sıra, çok sayıda da gayrimenkulu var. Beyazıt, 1980 yılında M. Nuri Birgi ile birlikte Bad Aachen'de yapılan bilderberg toplantısına da katılmıştır.

Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevi yapmıştır. Bu döneminde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.

Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray 3 lig şampiyojnluğu, 2 TSYD Kupası, 2 Federasyon Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı. Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide adı verilmiştir. .