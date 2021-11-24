DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası, 2021-22 Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni yayımladı
Kışın bu besinleri tüketerek ısınabilirsiniz
Benzin, motorin ve LPG'ye zam
İBB bursu ne kadar? 2021-2022 İBB bursuna zam geldi mi? İBB bursu ne zaman yatar?
Dolardan sonra altın da düşüşe geçti
Cilt lekelerinden kurtulmak için...
Türkiye hamsi ihracatından 2,5 ayda 3,3 milyon dolar kazandı
Mikrodalgaya bunları asla koymayın
İran Avrupa'nın 3 katı doğalgaz tüketiyor
İBB bursu 1 taksit yattı mı? 2021-2022 İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar?
Öğretmen maaşları dolar bazında ne kadar değişti? En yüksek maaş hangi ülkede?
TMO’dan un ve hububat fiyatları açıklaması
Döviz krizine Vatan Partisi çözümü: Dolar yasaklansın
BAE prensiyle görüşme başladı; dolar sert düştü!
Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille-Slazburg maç sonucu

TIMETURK / SPOR / Sedat Koç Whoisnext Fc Futbol Kulübü Hakkında Konuştu

Sedat Koç Whoisnext Fc Futbol Kulübü Hakkında Konuştu

2008 yılında Koç grubu tarafından kurulan whoisnextfc futbol kulubü 2011 Yılında Takım Kaptanı Mehmet Sedat Koç ve değerli oyuncular tarafından başarıdan başarıya uzanan büyük bir yolculuk başlamıştır.

2 Saat Önce
2021-11-24 15:19:14
Sedat Koç Whoisnext Fc Futbol Kulübü Hakkında Konuştu

8 tane çok büyük şampiyonluğu bulunan whoisnext fc defalarca 2. ve 3. sıralamalar ile pek çok ödül almıştır. Şampiyonluklarının arasında en büyük olanı Türkiye şampiyonluğudur.Ayrıca ülkemizi yurt dışında dünya şampiyonasında temsil etmek için oyuncularını göndermiştir. www.whoisnextfc.com web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir yada @who_is_next_fc instagram hesabını inceleyebilirsiniz pek çok futbol okuluna sahip olan whoisnextfc futbol kulübümüz ülkemizin alt yapısına katkıda bulunarak 6-12 yaş gençlerimize eğitim vererek 80 futbol okulu ile birlikte çalışıp ülkemize değer kazandırmaya devam etmektedir.almak istiyeceğiniz çocuklarınıza özel ve birebir dersler için whoisnext fc İnstagramdan Hoca bilgilenirini Dm yoluyla alıp bize ulaşabilirsiniz aynı zamanda takımımızda forma giymek ve oyuncusu olmak isterseniz aynı şekilde İnstagramdan ulaşabilirsiniz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş