Sedat Koç Whoisnext Fc Futbol Kulübü Hakkında Konuştu

2008 yılında Koç grubu tarafından kurulan whoisnextfc futbol kulubü 2011 Yılında Takım Kaptanı Mehmet Sedat Koç ve değerli oyuncular tarafından başarıdan başarıya uzanan büyük bir yolculuk başlamıştır.

8 tane çok büyük şampiyonluğu bulunan whoisnext fc defalarca 2. ve 3. sıralamalar ile pek çok ödül almıştır. Şampiyonluklarının arasında en büyük olanı Türkiye şampiyonluğudur.Ayrıca ülkemizi yurt dışında dünya şampiyonasında temsil etmek için oyuncularını göndermiştir. www.whoisnextfc.com web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir yada @who_is_next_fc instagram hesabını inceleyebilirsiniz pek çok futbol okuluna sahip olan whoisnextfc futbol kulübümüz ülkemizin alt yapısına katkıda bulunarak 6-12 yaş gençlerimize eğitim vererek 80 futbol okulu ile birlikte çalışıp ülkemize değer kazandırmaya devam etmektedir.almak istiyeceğiniz çocuklarınıza özel ve birebir dersler için whoisnext fc İnstagramdan Hoca bilgilenirini Dm yoluyla alıp bize ulaşabilirsiniz aynı zamanda takımımızda forma giymek ve oyuncusu olmak isterseniz aynı şekilde İnstagramdan ulaşabilirsiniz

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