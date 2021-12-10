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TIMETURK / SPOR / Schalke 04 - Nürnberg maçı canlı nasıl izlenir?

Schalke 04 - Nürnberg maçı canlı nasıl izlenir?

Almanya Bundesliga 2'de 17.hafta maçında Schalke 04 kendi saha ve seyircisi önünde Nürnberg'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-12-10 19:17:09
Schalke 04 - Nürnberg maçı canlı nasıl izlenir?

Almanya Bundesliga 2'de 17.hafta maçında Schalke 04 kendi saha ve seyircisi önünde Nürnberg'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Schalke 04 - Nürnberg maçı bugün 20:30'da başlayacak.

Canlı nasıl izlenir?

Schalke 04 - Nürnberg maçı TiviBu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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