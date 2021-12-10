Schalke 04 - Nürnberg maçı canlı nasıl izlenir?
Almanya Bundesliga 2'de 17.hafta maçında Schalke 04 kendi saha ve seyircisi önünde Nürnberg'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-10 19:17:09
Almanya Bundesliga 2'de 17.hafta maçında Schalke 04 kendi saha ve seyircisi önünde Nürnberg'i ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Schalke 04 - Nürnberg maçı bugün 20:30'da başlayacak.
Canlı nasıl izlenir?
Schalke 04 - Nürnberg maçı TiviBu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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