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TIMETURK / SPOR / Şaziye Erdoğan’dan 3 madalya

Şaziye Erdoğan’dan 3 madalya

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonasında, milli halterci Şaziye Erdoğan 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

2 Saat Önce
2021-12-08 18:56:00
Şaziye Erdoğan’dan 3 madalya

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlarda Türkiye temsil eden Şaziye Erdoğan, önemli bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazanarak, 3 madalya sevinci yaşadı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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