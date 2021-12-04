Saygıner'den bir dünya şampiyonluğu daha

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Federasyondan "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." açıklaması yapıldı.

Semih Saygıner kimdir?

Milli bilardocu Semih Saygıner'in şahsi internet sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:

"12 Kasım 1964' te Adapazar 'nda dünyaya geldi. Bilardoya ilgisi lise döneminde başladı. İlk başarısını 1981' de katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası' nda 1.'likle kazandı. 1988'de Türkiye'de gerçekleşen ve uluslararası arenada ünlü Bilardo sporcularının da katıldığı bir gösteri turnuvasında ıstakasını konuşturdu ve tüm bilardo camiasının ilgisini çekti.

1991 German Open Turnuvası'ndaki başarısı ve İstanbul Efes Pilsen Grand Prix'indeki derecesiyle adından söz ettirdi. Ardından 1992'de Almanya'da yapılan Berlin Dünya Şampiyonası'nda son oynadığı maçta, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 yenerek Dünya 8.si oldu. 1993'te Berlin'de Dünya 3.sü olarak Dünya Klasmanı'nda altıncılığa kadar yükseldi.

Semih SAYGINER, 1994 yılında Belçika'da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası'nda 1.ci olarak ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı'nda 3.lüğe yükseldi ve iki dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar ise şöyle; 1994 - 45 sayı 11 vuruş - 4.090 ortalama (3 Set), 1994 - 50 sayı 14 vuruş - 3.571 ortalama (3 Set).

Yine 1994 yılında bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. 1998'de Antalya-Kemer'de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'nda (3 bant) finalde Hollanda'lı Cerwin Walentijn'i yenerek 1. oldu. 2003'de Almanya-Mönchengladbach'daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir'le birlikte finalde Yunan takımını yenerek Türkiye'ye şampiyonluk getirdi.

25 kez Türkiye Grand Prix şampiyonu olan SAYGINER, 3 bantta 14 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye Şampiyonu olurken, Cadre 47/2'de ve tek bantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.

Çeşitli mecralardan yılın sporcusu ödülüne defalarca layık görüldü. Üç yıl boyunca Portekiz Ligi'nde FC Porto Bilardo Takımı'nın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında Dünya'nın en büyük ıstaka üreticisi İtalyan Longoni, tüm Dünya'da satılmak üzere Dünya'nın en pahalı seri üretim ıstakalarını Semih SAYGINER adına üretti.

Dünya Bilardo camiasında “Mr.Magic” ve “The Turkish Prince” lakaplarıyla anılan sporcunun, kendi adıyla bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniği bulunmaktadır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.