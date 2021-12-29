'Satranç kraliçesi' Kostenyuk, hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu

Rus ‘satranç kraliçesi’ Aleksandra Kostenyuk, Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası’nda kadınlarda birinciliği kazandı.

Kostenyuk, turnuva boyunca yedi galibiyet, dört beraberlik ve sıfır yenilgiyle galibiyeti kucakladı.

Finalde, 11. turda Rus Yekaterina Lagno ile karşı karşıya gelen Kostenyuk beraberlik elde etti ve 9.0 puana ulaştı.

Kostenyuk, böylelikle 8.5 puan alan rakipleri Kazak Bibisara Assaubayeva, 8.0 puan alan Rus Valentina Gunina ve Lagno'yu gerisinde bıraktı.

Üç kez ikincilikten sonra ilk şampiyonluk

Kostenyuk böylelikle 2012, 2014 ve 2016'daki ikinciliklerinin ardından kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu elde etmiş oldu.

Zaferinin ardından açıklamada bulunan Kostenyuk, turnuva boyunca hiç yenilmemesinin kendisine avantaj sağladığını söyledi.

Kostenyuk, “Kaybettiğinizde dengeyi bulmanız ve savunmaya geçmeniz gerekiyor” dedi.

Kostenyuk, 2008-2010 döneminde Kadınlar Dünya Satranç Şampiyonu, 2004'te de Avrupa Şampiyonu olmuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.