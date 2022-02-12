Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig'in 25.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol severin bu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. peki Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?