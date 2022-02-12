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TIMETURK / SPOR / Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig'in 25.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol severin bu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. peki Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2022-02-12 11:08:45
Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig'in 25.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Birçok futbol severin bu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. peki Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 13:00'da oynanacak.

Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?

Sarıyer - Sivas Belediyespor maçı yerel ve ulusal kanalların yayın akışında yer almamaktadır. Ancak ev sahibi kulübün sosyal medya hesabından bu mücadeleyi yayınlanması da bekleniyor. .

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