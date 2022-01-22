Sarıyer - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Sakaryaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler canlı olarak nasıl izleyebilecek?