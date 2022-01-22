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Sarıyer - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Sakaryaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler canlı olarak nasıl izleyebilecek?

31 Dakika Önce
2022-01-22 11:27:29
Sarıyer - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Sarıyer kendi saha ve seyircisi önünde Sakaryaspor'u ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadeleyi futbol severler canlı olarak nasıl izleyebilecek?

Sarıyer - Sakaryaspor maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da başlayacak.

Sarıyer - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?

Sarıyer - Sakaryaspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından müsabakayı yayınlama ihtimali de bulunuyor. .

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