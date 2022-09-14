Sarıyer - Kocaelispor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer 4.hafta maçında Kocaelispor'u konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Sarıyer - Kocaelispor maçı hakkında araştırmalara yapılıyor. Peki Sarıyer - Kocaelispor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?